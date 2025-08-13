Vezzali: "Italia della scherma dà ancora soddisfazioni"

00:04:06 min
|
2 ore fa
clip medaglie schermaclip medaglie scherma
scherma
Mondiali di Scherma, le medaglie vinte dall'Italia a Tbilisi
00:00:49 min
| 14 giorni fa
schermascherma
scherma
Altre due medaglie, la scherma azzurra è nel futuro
00:01:38 min
| 15 giorni fa
HL SCIABOLA CORRETTIHL SCIABOLA CORRETTI
scherma
Mondiali di scherma, oro Italia nella sciabola maschile
00:01:28 min
| 15 giorni fa
COLL LODICOLL LODI
scherma
Mondiali scherma, nessuna medaglia oggi per l'Italia
00:04:29 min
| 17 giorni fa
COLL LODI SU PROTESTACOLL LODI SU PROTESTA
scherma
Mondiali scherma Tbilisi, protesta per partecipazione russi
00:02:24 min
| 17 giorni fa
PODIO E INNOPODIO E INNO
scherma
L'Italia del fioretto è d'oro: l'inno di Mameli a Tbilisi
00:00:57 min
| 17 giorni fa
MACCHIAMACCHIA
scherma
Mondiali scherma, Italia: primo oro è del fioretto maschile
00:01:05 min
| 18 giorni fa
COLL SCHERMA H13COLL SCHERMA H13
scherma
Mondiali scherma, Italia in finale nel fioretto maschile
00:01:48 min
| 18 giorni fa
COLL LODICOLL LODI
scherma
Mondiali di scherma, sciabola: Neri e Torre qualificati
00:03:21 min
| 20 giorni fa
errigo intverrigo intv
scherma
Errigo: "Sentiamo la tensione, ecco la mia routine pre-gara"
00:00:45 min
| 20 giorni fa
SRV MONDIALI SCHERMA 23_07_4755331SRV MONDIALI SCHERMA 23_07_4755331
scherma
Mondiale di scherma, qualche rammarico per l'Italia
00:01:20 min
| 20 giorni fa
INTV MACCHI FIORETTO M POST ELIMINAZIONE_5745140INTV MACCHI FIORETTO M POST ELIMINAZIONE_5745140
scherma
Macchi: "Triste, vicino a giocarmi una medaglia"
00:01:09 min
| 20 giorni fa
