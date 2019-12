Cortina, la stagione invernale è ufficialmente iniziata

A Cortina in occasione del Cortina fashion week e dell’inizio della stagione invernale è stata presentata la mascotte dei mondiali 2021. Si chiama Corty. È uno scoiattolo rosso che si trova nei boschi della località veneta e che era già stato scelto come simbolo degli “scoiattoli di Cortina” nel 39. Il gruppo storico degli arrampicatori e rocciatori della zona. Lo stesso Lacedelli porto questa mascotte idealmente sul K2 nel 54. Ora Corty è agile, sportiva e moderna e fa ballare tutti: da Kristian Ghedina al Presidente della fondazione 2021 Alessandro Benetton, passando per l’a.d. Valenti fino al sindaco Ghedina. Corty viaggerà tutto l’inverno da un anno tappa italiana all’altra della Coppa del mondo di sci per ricordare sia l’appuntamento Iridato ma soprattutto quest’anno le finali di coppa del mondo di sci alpino a Cortina in programma dal 18 al 22 marzo