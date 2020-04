Pellegrino "Stagione da 7 e mezzo ma senza podio, peccato"

La stagione di Federico Pellegrino è terminata con qualche week end d’anticipo e questo non gli ha permesso di lottare per un posto sul podio della Coppa del Mondo sprint che ormai occupava da 6 anni, ma è stato così per tutti quindi senza ripensamenti è tornato a lavorare. Scia in garage con un tapis roulant speciale e nel frattempo pensa anche a come riorganizzare le nozze con la sua compagna Greta Laurent (anche lei atleta della nazionale di sci di fondo) perché giugno purtroppo sarà difficile celebrarle.