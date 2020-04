Shiffrin canta per l'Italia: per lei un messaggio speciale

La campionessa statunitense di sci ha voluto manifestare la propria vicinanza all'Italia cantando la sua #AMsg4You, una canzone "ispirata dagli operai della mia "famiglia" Barilla (partner commerciale della Shiffrin) ma anche da quelli di tutte le aziende alimentari che continuano a produrre il cibo di cui c’è tanto bisogno in questo periodo di emergenza sanitaria. Nel finale un gruppo di operai dell'azienda che la sponsorizza si è collegato con lei: "Grazie per quello che fai, continua a sostenerci", le hanno detto. "Grazie a voi per il vostro impegno – ha risposto la Shiffrin –: vi mando un enorme abbraccio"