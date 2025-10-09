In arrivo su Sky Sport '3Tre, il numero magico dello sci'

Settantacinque anni di storia tra vittorie indimenticabili e imprese di grandi campioni. È 3Tre, il numero magico dello sci, la nuova produzione originale Sky Sport dedicata a uno degli slalom più spettacolari del “circo bianco”. In arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW, il documentario -realizzato con il supporto di Trentino Marketing- racconta la storia della celebre pista di Madonna di Campiglio attraverso le testimonianze dei campioni che proprio lì hanno ottenuto alcuni dei loro storici successi.