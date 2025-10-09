In arrivo su Sky Sport '3Tre, il numero magico dello sci'

7 ore fa

Settantacinque anni di storia tra vittorie indimenticabili e imprese di grandi campioni. È 3Tre, il numero magico dello sci, la nuova produzione originale Sky Sport dedicata a uno degli slalom più spettacolari del “circo bianco”. In arrivo a dicembre su Sky e in streaming su NOW, il documentario -realizzato con il supporto di Trentino Marketing- racconta la storia della celebre pista di Madonna di Campiglio attraverso le testimonianze dei campioni che proprio lì hanno ottenuto alcuni dei loro storici successi.

INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006
sci
Ferri, la storia della 3Tre nel documentario Sky
00:01:35 min
| 6 ore fa
COLL NICOLUSSICOLL NICOLUSSI
sci
Adolfo Lorenzi: "Franzoso? Perdiamo un pezzo di noi"
00:08:29 min
| 23 giorni fa
bruno su franzosobruno su franzoso
sci
Bruno: "Tragedia Franzoso mix tra fatalità e velocità"
00:03:11 min
| 24 giorni fa
Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "
sci
Goggia su Armani: "Con la creatività ha segnato un'epoca"
00:00:35 min
| 1 mese fa
INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227
sci
Brignone: "Essere a Milano-Cortina sarà una bella impresa"
00:01:28 min
| 1 mese fa
GOGGIA INTEGRALEGOGGIA INTEGRALE
sci
Goggia: "Ci sono tanti dettagli che vorrei migliorare"
00:03:53 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE SU RECUPEROBRIGNONE SU RECUPERO
sci
Brignone: "Recupero procede bene, ci sarà nuova operazione"
00:02:00 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE ROMABRIGNONE ROMA
sci
Brignone: "E' stato un brutto infortunio, ma miglioro"
00:07:38 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE ARRIVA AL J MEDICAL_4827528BRIGNONE ARRIVA AL J MEDICAL_4827528
sci
Brignone prosegue recupero: visita al J-Medical
00:00:31 min
| 5 mesi fa
SRV LARA COLTURI PROBABILE RITORNO IN ITALIA.transfer_3411746SRV LARA COLTURI PROBABILE RITORNO IN ITALIA.transfer_3411746
sci
Lara Colturi in pista per l'Italia? Come stanno le cose
00:01:39 min
| 5 mesi fa
INTV GOGGIA SU BRIGNONE OK 250414.transfer_2812091INTV GOGGIA SU BRIGNONE OK 250414.transfer_2812091
sci
Goggia: "Brignone? È grave ma potrebbe farcela per i Giochi"
00:01:26 min
| 5 mesi fa
INTV PANZERI POST DIMISSIONI BRIGNONE 250408.transfer_5723614INTV PANZERI POST DIMISSIONI BRIGNONE 250408.transfer_5723614
sci
Panzeri: "Presto per previsioni tempi di recupero Brignone"
00:01:55 min
| 6 mesi fa
