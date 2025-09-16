Nel video l'intervento a Sky Sport 24 di Adolfo Lorenzi, papà di Matilde (scomparsa a ottobre 2024 in seguito a un incidente in pista), che ricorda Matteo Franzoso: "Torniamo nel baratro, da dove non siamo mai usciti. Matteo era di casa, ci è stato vicini da quando è mancata Matilde. Perdiamo un pezzo di noi. Non possiamo permettere più che accadano queste disgrazie, per questo abbiamo creato la fondazione Matilde Lorenzi". E sul lavoro della fondazione: "Vogliamo garantire un livello maggiore di sicurezza a questi ragazzi che fanno questo sport con tutto il cuore. Lavoriamo su diversi progetti. Serve maggiore consapevolezza della sicurezza in pista".