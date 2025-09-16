Adolfo Lorenzi: "Franzoso? Perdiamo un pezzo di noi"

Nel video l'intervento a Sky Sport 24 di Adolfo Lorenzi, papà di Matilde (scomparsa a ottobre 2024 in seguito a un incidente in pista), che ricorda Matteo Franzoso: "Torniamo nel baratro, da dove non siamo mai usciti. Matteo era di casa, ci è stato vicini da quando è mancata Matilde. Perdiamo un pezzo di noi. Non possiamo permettere più che accadano queste disgrazie, per questo abbiamo creato la fondazione Matilde Lorenzi". E sul lavoro della fondazione: "Vogliamo garantire un livello maggiore di sicurezza a questi ragazzi che fanno questo sport con tutto il cuore. Lavoriamo su diversi progetti. Serve maggiore consapevolezza della sicurezza in pista".

bruno su franzosobruno su franzoso
sci
Bruno: "Tragedia Franzoso mix tra fatalità e velocità"
00:03:11 min
| 16 ore fa
Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "
sci
Goggia su Armani: "Con la creatività ha segnato un'epoca"
00:00:35 min
| 11 giorni fa
INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227
sci
Brignone: "Essere a Milano-Cortina sarà una bella impresa"
00:01:28 min
| 1 mese fa
GOGGIA INTEGRALEGOGGIA INTEGRALE
sci
Goggia: "Ci sono tanti dettagli che vorrei migliorare"
00:03:53 min
| 3 mesi fa
BRIGNONE SU RECUPEROBRIGNONE SU RECUPERO
sci
Brignone: "Recupero procede bene, ci sarà nuova operazione"
00:02:00 min
| 3 mesi fa
BRIGNONE ROMABRIGNONE ROMA
sci
Brignone: "E' stato un brutto infortunio, ma miglioro"
00:07:38 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE ARRIVA AL J MEDICAL_4827528BRIGNONE ARRIVA AL J MEDICAL_4827528
sci
Brignone prosegue recupero: visita al J-Medical
00:00:31 min
| 4 mesi fa
SRV LARA COLTURI PROBABILE RITORNO IN ITALIA.transfer_3411746SRV LARA COLTURI PROBABILE RITORNO IN ITALIA.transfer_3411746
sci
Lara Colturi in pista per l'Italia? Come stanno le cose
00:01:39 min
| 4 mesi fa
INTV GOGGIA SU BRIGNONE OK 250414.transfer_2812091INTV GOGGIA SU BRIGNONE OK 250414.transfer_2812091
sci
Goggia: "Brignone? È grave ma potrebbe farcela per i Giochi"
00:01:26 min
| 5 mesi fa
INTV PANZERI POST DIMISSIONI BRIGNONE 250408.transfer_5723614INTV PANZERI POST DIMISSIONI BRIGNONE 250408.transfer_5723614
sci
Panzeri: "Presto per previsioni tempi di recupero Brignone"
00:01:55 min
| 5 mesi fa
INTV BIGNONEINTV BIGNONE
sci
Brignone: "Tornerò solo al 100%. Olimpiade? Oggi non so"
00:05:54 min
| 5 mesi fa
INTV RODA SU BRIGNONE USCITA MADONNINA 250408.transfer_0826135INTV RODA SU BRIGNONE USCITA MADONNINA 250408.transfer_0826135
sci
Roda (presidente Fisi): "Olimpiade è obiettivo Brignone"
00:01:08 min
| 5 mesi fa
