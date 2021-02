Vincent Kriechmayr conquista l'oro nel SuperG maschile ai Mondiali di Cortina. Per l'austriaco primo titolo iridato in carriera. Sul podio anche il tedesco Baumann e il francese Pinturault. Quinto Dominik Paris, che vede sfumare per 17 centesimi la prima medaglia italiana. Oltre il 20esimo posto Innerhofer.