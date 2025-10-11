Goggia: "Penso di essere competitiva in tre discipline"

00:03:21 min
|
5 ore fa

La sciatrice è intervenuta a Sky Sport a margine del Festival di Trento: "Sono molto contenta della preparazione che sono riuscita a fare quest’anno - ha spiegato -. Sono consapevole di quello che valgo e penso di poter essere competitiva in tre discipline: vorrei davvero esprimere il mio potenziale nelle tre discipline perché ho dedicato tempo equo a tutte e tre. Chiaramente nel Gigante c’è un po’ di lavoro da fare, però in velocità mi sono sentita bene in Sudamerica e il percorso tecnico che ho intrapreso sta iniziando a dare i suoi frutti, almeno in allenamento. Nelle discese veloci, dove ci sono tante curve sopra i 100 km/h, penso di essere pericolosa, mentre c’è qualcosa da sistemare nelle basse velocità. Alle Olimpiadi ci penseremo poi a febbraio, prima bisogna andar forte in Coppa del Mondo".

BRIGNONEBRIGNONE
sci
Brignone: "Sto bene ma non so ancora quando tornerò"
00:03:25 min
| 5 ore fa
pubblicità
INTV NOSTRA TOMBAINTV NOSTRA TOMBA
sci
Italia, senti Tomba: "Milano-Cortina? Diamoci dentro"
00:03:44 min
| 9 ore fa
ERROR! SN282346ERROR! SN282346
sci
Maurizio Rossini: "Legame 3Tre-Madonna di Campiglio è unico"
00:00:58 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN282344ERROR! SN282344
sci
Giorgio Rocca e la magia della 3Tre nel docufilm Sky Sport
00:00:36 min
| 1 giorno fa
INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006
sci
Ferri, la storia della 3Tre nel documentario Sky
00:01:35 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN282192ERROR! SN282192
sci
In arrivo su Sky Sport '3Tre, il numero magico dello sci'
00:01:35 min
| 2 giorni fa
COLL NICOLUSSICOLL NICOLUSSI
sci
Adolfo Lorenzi: "Franzoso? Perdiamo un pezzo di noi"
00:08:29 min
| 25 giorni fa
bruno su franzosobruno su franzoso
sci
Bruno: "Tragedia Franzoso mix tra fatalità e velocità"
00:03:11 min
| 25 giorni fa
Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "
sci
Goggia su Armani: "Con la creatività ha segnato un'epoca"
00:00:35 min
| 1 mese fa
INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227
sci
Brignone: "Essere a Milano-Cortina sarà una bella impresa"
00:01:28 min
| 1 mese fa
GOGGIA INTEGRALEGOGGIA INTEGRALE
sci
Goggia: "Ci sono tanti dettagli che vorrei migliorare"
00:03:53 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE SU RECUPEROBRIGNONE SU RECUPERO
sci
Brignone: "Recupero procede bene, ci sarà nuova operazione"
00:02:00 min
| 4 mesi fa
BRIGNONEBRIGNONE
sci
Brignone: "Sto bene ma non so ancora quando tornerò"
00:03:25 min
| 5 ore fa
INTV NOSTRA TOMBAINTV NOSTRA TOMBA
sci
Italia, senti Tomba: "Milano-Cortina? Diamoci dentro"
00:03:44 min
| 9 ore fa
ERROR! SN282346ERROR! SN282346
sci
Maurizio Rossini: "Legame 3Tre-Madonna di Campiglio è unico"
00:00:58 min
| 1 giorno fa
ERROR! SN282344ERROR! SN282344
sci
Giorgio Rocca e la magia della 3Tre nel docufilm Sky Sport
00:00:36 min
| 1 giorno fa
INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006INTV FERRI 3TRE FESTIVAL DELLO SPORT TRENTO 9 OTTOBRE_5623006
sci
Ferri, la storia della 3Tre nel documentario Sky
00:01:35 min
| 2 giorni fa
ERROR! SN282192ERROR! SN282192
sci
In arrivo su Sky Sport '3Tre, il numero magico dello sci'
00:01:35 min
| 2 giorni fa
COLL NICOLUSSICOLL NICOLUSSI
sci
Adolfo Lorenzi: "Franzoso? Perdiamo un pezzo di noi"
00:08:29 min
| 25 giorni fa
bruno su franzosobruno su franzoso
sci
Bruno: "Tragedia Franzoso mix tra fatalità e velocità"
00:03:11 min
| 25 giorni fa
Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "Goggia su Armani: "Ha aiutato a rincorrere l'autenticitÃ "
sci
Goggia su Armani: "Con la creatività ha segnato un'epoca"
00:00:35 min
| 1 mese fa
INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227INTV FEDERICA BRIGNONE SU RITORNO COPPA E OLIMPIADI 250814.transfer_0537227
sci
Brignone: "Essere a Milano-Cortina sarà una bella impresa"
00:01:28 min
| 1 mese fa
GOGGIA INTEGRALEGOGGIA INTEGRALE
sci
Goggia: "Ci sono tanti dettagli che vorrei migliorare"
00:03:53 min
| 4 mesi fa
BRIGNONE SU RECUPEROBRIGNONE SU RECUPERO
sci
Brignone: "Recupero procede bene, ci sarà nuova operazione"
00:02:00 min
| 4 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità