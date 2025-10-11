Goggia: "Penso di essere competitiva in tre discipline"

La sciatrice è intervenuta a Sky Sport a margine del Festival di Trento: "Sono molto contenta della preparazione che sono riuscita a fare quest’anno - ha spiegato -. Sono consapevole di quello che valgo e penso di poter essere competitiva in tre discipline: vorrei davvero esprimere il mio potenziale nelle tre discipline perché ho dedicato tempo equo a tutte e tre. Chiaramente nel Gigante c’è un po’ di lavoro da fare, però in velocità mi sono sentita bene in Sudamerica e il percorso tecnico che ho intrapreso sta iniziando a dare i suoi frutti, almeno in allenamento. Nelle discese veloci, dove ci sono tante curve sopra i 100 km/h, penso di essere pericolosa, mentre c’è qualcosa da sistemare nelle basse velocità. Alle Olimpiadi ci penseremo poi a febbraio, prima bisogna andar forte in Coppa del Mondo".