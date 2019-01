Addio a Cenci, simbolo della lotta contro il cancro

E' scomparso a 46 anni Leonardo Cenci, il runner perugino malato di tumore che ha lottato per anni contro la malattia senza smettere mai di allenarsi e correre e riuscendo a partecipare a due maratone di New York. Vogliamo ricordare lui e il suo straordinario messaggio con questa intervista di un anno e mezzo fa in cui racconta anche il suo legame profondo con la maratona della Grande Mela e con lo sport.