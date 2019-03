Anterselva, il comune da record dove tutti sparano e sciano

Dorothea Wierer e Dominik Windisch hanno conquistato il titolo iridato a Ostersund, in Svezia. Sono quasi coetanei, e cresciuti ad Anterselva, un paesino dell'Alto Adige di appena 2900 abitanti dove sono nati anche tantissimi altri campioni. Siamo andati lì per cercare di cogliere segreti e curiosità del Comune che proprio il prossimo anno ospiterà in Mondiali di Biathlon.