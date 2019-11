Judo, Grand Slam di Osaka: highlights

Nella prima giornata i padroni di casa hanno dominato conquistando 4 medaglie d’oro delle cinque in palio. Protagonisti i fratelli Abe con fortune alterne: nella categoria 66 Kg il due volte campione del mondo Hifumi Abe ha vinto al Golden Score su Maruyama. La sorella, invece, Uta Abe è scoppiata a piangere sul podio dopo essere stata sconfitta nella finale per l’oro dalla francese Amandine Buchard. Domani la seconda giornata, in programma tra gli altri l’atteso ritorno sul tatami dell’azzurro Fabio Basile, oro olimpico in carica, nella categoria 73 Kg. In diretta sabato 23 e domenica 24 novembre su SkySport Uno e SkySport Arena, telecronaca di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin