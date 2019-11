Bortuzzo: "Paltrinieri idolo, ero come lui"

Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del nuoto che lo scorso febbraio fu colpito da un proiettile riportando una lesione midollare completa, in 9 mesi ha fatto molte cose tra cui un libro ed un film. Ed in questi giorni riprenderà gli allenamenti guardando alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La sua carta vincente è lo sport, ce lo racconta lui stesso in questo estratto dello speciale curato da Anna Maria Di Luca