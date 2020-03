La Ligue1 taglia gli stipendi dei calciatori del 70%

Lione, Bordeaux e Amiens (e prossimamente tutte le altre squadre della Ligue1) annunciano la disoccupazione parziale per tutti i calciatori e per buona parte degli impiegati, che vedranno ridotto il proprio stipendio del 70%.. E' una delle misure adottate per far fronte all'emergenza coronavirus