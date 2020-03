Spadafora: "Attività sportiva all'aperto solo per patologie"

Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche giovanili e dello Sport, analizza su Instagram le nuove misure restrittive: "Non abbiamo vietato del tutto l’attività motoria perché alcune persone ne hanno necessità soffrendo di alcune patologie particolari, ma chi non ne ha necessità eviti di uscire. Evitate la corsetta mattutina o serale se non è strettamente necessario per la propria salute".