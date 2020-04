Coni, lo studio per lo sport sicuro: al Governo la decisione

Il Coni e il Comitato Paralimpico hanno sviluppato insieme al Politecnico di Torino il rapporto: "Lo sport riparte in sicurezza". In 404 pagine le specifiche e i rischi di contagio da 0 a 4: i meno sicuri sono gli sport di combattimento, gli sport di squadra e alcune discipline individuali come il salto in lungo. Occhiali protettivi per il tennis