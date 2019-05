SuperSport, le Fate azzurre della ginnastica puntano Tokyo

C'è una generazione di talenti che vive e cresce insieme a Brescia, sognando di essere protagonista come Vanessa Ferrari, la più grande ginnasta italiana. Scopriamo come vivono, come si allenano e dove vogliono arrivare le ragazze della nazionale italiana di ginnastica artistica che puntano forte su Tokyo. Lo speciale curato da Lia Capizzi