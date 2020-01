WWC Sollevamento pesi, oro Pizzolato: "Tokyo si avvicina"

Altri 3 ori per gli azzurri alla Coppa del Mondo Sollevamento Pesi, in corso ad Ostia, e valida anche come qualificazione Olimpica. Nino Pizzolato ha piegato la resistenza del formidabile statunitense Maurus: 160 kg di strappo e 195 kg di slancio per l'azzurro con un totale di 355