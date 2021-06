Dal 4 al 25 luglio riparte il viaggio della Grande Staffetta di Obiettivo Tricolore, ideata lo scorso anno da Alex Zanardi. La moglie Daniela gli racconta i preparativi e i dettagli della seconda edizione. Mentre lui in ospedale a Vicenza continua ad impegnarsi in lunghe sedute di neuroriabilitazione, a fare piccoli passi in avanti, i suoi ragazzi stanno crescendo: sono loro adesso a voler dare l’esempio, ad ispirare. 54 tappe dall’Alto Adige alla Sicilia, coinvolti 65 atleti paralimpici. La Grande staffetta sarà seguita anche da Sky Sport con una serie di speciali dedicati al viaggio di Obiettivo Tricolore.