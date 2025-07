In questo week end è in programma al Forum di Assago la Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. Una grande occasione per vedere in azione le individualiste e le nuove Farfalle. Siamo stati all'Accademia di Desio della Ginnastica Ritmica e in questo speciale vi raccontiamo come stanno lavorando le ragazze che saranno protagoniste del prossimo quadriennio olimpico e conosciamo da vicino la nuova allenatrice della nostra nazionale Mariela Pashalieva.