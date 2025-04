Ginnastica ritmica, la nuova era delle Farfalle parte a Baku

Le nuove Farfalle debutteranno nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica nella gara prevista a Baku nel fine settimana. Il nuovo gruppo, che si sta allenando all’Accademia di Desio dopo il licenziamento della ex allenatrice Emanuela Maccarani, farà il suo debutto stagionale con i nuovi esercizi dopo aver rinunciato alla prima tappa a Sofia. A Baku andranno sei elementi oltre alle due individualiste. Non fanno parte della squadra le tre veterane Centofanti, Paris e Mogurean, ancora in pausa di riflessione sul loro futuro. In tempi brevi verrà scelta la nuova allenatrice della squadra, mentre lo staff che sta lavorando attualmente con le ragazze a Desio è stato interamente confermato.