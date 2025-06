Ai Mondiali di judo in corso a Budapest è arrivata la prima medaglia per l'Italia. Assunta Scutto, judoka delle Fiamme Gialle, ha battuto in finale la kazaka Abiba Abuzhakynova per ippon, regalando all'Italia il primo titolo in questo Mondiale. L'atleta 23enne di Napoli riscatta così la delusione dell'ultimo Mondiale, dove aveva perso proprio in finale. Si tratta della settima medaglia d'oro in un Mondiale nella storia del judo italiano (curiosamente tutte conquistate da donne). Il Mondiale di judo è in diretta fino al 20 giugno tutti in giorni dalle 18 su Sky Sport.