L'allenatore dei Minnesota Twins commenta i fatti di Minneapolis. In seguito all'uccisione di un ventenne afroamericano, colpito dalla polizia durante un controllo, si sono scatenate le protese. Lo sport professionistico della città del Minnesota si è fermato. In conferenza stampa Baldelli ha dichiarato: "Siamo stanchi di vedere queste cose accadere troppe volte. Non so se il mondo dello sport può fare qualcosa, ma se possiamo fare qualcosa dobbiamo farlo".