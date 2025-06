L'Italia ha conquistato la seconda medaglia d’oro al Mondiale di judo in corso a Budapest. Alice Bellandi ha vinto l'oro nella categoria -78 kg, battendo in finale la tedesca Olek per yuko dopo 6 minuti di golden score. Per l’atleta delle Fiamme Gialle sono stati undici mesi fantastici, in cui è riuscita a vincere l’oro all’Olimpiade di Parigi e l’oro al Mondiale di Budapest. È l'ottava medaglia d'oro in un Mondiale nella storia del judo italiano, tutte conquistate da donne. Il Mondiale di judo torna domani in diretta su Sky Sport Max dalle 18, con le finali dei pesi massimi maschili e femminili, in cui avremo altre due azzurre sul tatami: Asya Tavano ed Erica Simonetti.