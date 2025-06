Giappone protagonista nella 2^ giornata del Mondiale di judo a Budapest. Nella categoria -52 kg Uta Abe ha vinto il suo 5° titolo mondiale senior, battendo in finale la kosovara Krasniqi per ippon. Il Giappone ha poi conquistato l'oro anche nella categoria -66 kg, con la vittoria di Takeoka in finale contro il tagiko Emomali. Delusione per Odette Giuffrida, che arrivava a questo Mondiale da campionessa in carica: l'azzurra è stata eliminata agli ottavi dalla spagnola Toro Soler. Fuori anche Piras e Manzi. Il Mondiale di judo torna domenica 15 giugno in diretta alle 18 su Sky Sport 251, con due categorie in gara: la -57 kg e la -73 kg, dove l'Italia schiera Manuel Lombardo e Giovanni Esposito.