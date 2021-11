In Italia 8 storie su 10 di violenza sulle donne non vengono raccontate: prende spunto da questo dato "OTTO SU DIECI", una social serie in esclusiva da oggi su Tik Tok, in cui vengono raccontati otto episodi di violenza non denunciati. L'obiettivo è ricordare a tutti che denunciare la violenza è la scelta giusta anche quando sembra la più difficile.