Caos a Washington, sostenitori Trump assediano Campidoglio

Sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione a Capitol Hill mentre il parlamento era riunito per la ratifica dell'elezione di Joe Biden. Il blitz è avvenuto a poche ore da un discorso tenuto da Trump, che parlando ai suoi elettori ha ribadito la volontà di non concedere la vittoria a Biden, accusando gli avversari di aver "rubato le elezioni". Si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti. Secondo la Nbc è morta la donna colpita da un'arma da fuoco durante l'insurrezione. Tredici persone sono state arrestate, cinque le armi recuperate. A Washington è stato stabilito un coprifuoco alle 18 ora locale (la mezzanotte in Italia). Dopo esser stato sollecitato anche da Biden, il presidente è apparso in televisione per invitare tutti alla calma: "Ci hanno tolto la vittoria, ma tornate a casa", ha detto, "non vogliamo che ci siano feriti". Twitter ha però bloccato like e condivisioni del video. Secondo quanto riferito dal segretario della Difesa Christopher Miller, il vicepresidente Mike Pence ha ordinato lo schieramento della Guardia nazionale nella capitale. Proteste minori anche in altre città come Atlanta, Denver e Topeka.