Zanardi: "Solo Manuel Bortuzzo può decidere il suo futuro"

Alex Zanardi sulle piste di sci per "SciAbile" , il progetto di Bmw Italia che negli ultimi 16 anni ha avvicinato 1300 disabili allo sport: più di 12mila ore di lezioni gratuite in collaborazione con la scuola Sauze d'Oulx Project. Il fuoriclasse bolognese protagonista su SkySport di una chiacchierata. Tra i tanti temi anche Manuel Bortuzzo: "D’ora in poi dovrà sfruttare le nuove possibilità, anche con furbizia, non facendosi trascinare dalla confusione di tutta questa grande attenzione mediatica. Deve decidere solo lui il suo futuro"