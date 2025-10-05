Formula Kite, a Pianosi il mondiale: è il primo per l'Italia

00:01:21 min
|
1 giorno fa
pianosi intervista formula kite
vela
Pianosi oro mondiale in Formula Kite: "Indimenticabile"
00:01:21 min
| 1 giorno fa
srv piantanida
vela
Ocean Race, Allagrande Mapei Racing: i segreti del progetto
00:05:31 min
| 1 mese fa
ERROR! SN251783
vela
Uncharted, docuserie su Spithill e Sail GP il 15/07 su Sky
00:00:31 min
| 2 mesi fa
INTV INTEGRALE ELKANN-SOLDINI PRESENTAZIONE FERRARI HYPERSAIL 250625 MIX_1556415
vela
Elkann e Soldini: "Ferrari Hypersail sfida rivoluzionaria"
00:11:31 min
| 3 mesi fa
VELA
vela
Giovanni Bruno: "Burling in Luna Rossa è come avere Messi"
00:03:00 min
| 3 mesi fa
giovanni bruno
vela
Giovanni Bruno: "Burling grande colpo di Luna Rossa"
00:06:48 min
| 3 mesi fa
coll modugno con sindaco napoli
vela
Manfredi: "La Coppa America è un successo per l'Italia"
00:02:52 min
| 4 mesi fa
ERROR! SN249233
vela
Vela, la Coppa America 2027 si disputerà a Napoli!
00:01:03 min
| 4 mesi fa
INTV BECCARIA SU ALLAGRANDE MAPEI RACING_0333221
vela
Ambrogio Beccaria: "Emozionato per questa nuova avventura"
00:01:44 min
| 6 mesi fa
BLOB SQUINZI GIORGETTA SU ALLAGRANDE MAPEI RACING_5740803
vela
Allagrande Mapei Racing, ecco la Vela Oceanica di Beccaria
00:01:09 min
| 6 mesi fa
ERROR! SN238867
vela
Francesca Clapcich: "Punto a nuovi record"
00:01:42 min
| 6 mesi fa
ERROR! SN238866
vela
Vendée Globe, la nuova sfida di Francesca Clapcich
00:01:37 min
| 6 mesi fa
