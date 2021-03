L'uomo al centro è il titolo del secondo episodio di "Evolution of sailing" che vede Meda e Beccaria alle prese con le classi olimpiche, le stesse che hanno generato tanti talenti oggi a bordo degli AC75. Barche piccole, leggere, tecniche e veloci, anche troppo per Guido Meda che in regata contro Beccaria non fa che scuffiare, mentre Ambrogio vince tutto mettendo alla prova e dimostrando una volta ancora il suo grande talento. Disponibile on demand.