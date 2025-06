Brigante in Handbike: viaggio di Salvatore Cristiano Misasi

Al teatro Dal Verme di Milano tornano gli Sky Inclusion Days. Tra i panel anche quello di fondazione IL BULLONE, ente no profit che accompagna adolescenti e giovani adulti con esperienze di patologie importanti alla riscoperta della propria identità oltre la malattia, costruendo percorsi di reinserimento nella vita sociale e professionale. La prova di questo impegno è anche "Il Brigante in Handbike", un viaggio che Salvatore Cristiano Misasi affronta percorrendo 545 km in 12 tappe per 12 giorni in giro sull’appennino calabrese.