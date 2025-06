Il Mondiale di judo si è chiuso a Budapest con la gara a squadre miste. L’Italia ha perso la finale per il bronzo a squadre per 4-1 contro la Germania. L’unico punto messo a segno in finale dagli azzurri porta la firma di Giovanni Esposito, per il resto 4 sconfitte subite da Gennaro Pirelli, Giulia Carnà, Irene Pedrotti e Christian Parlati. L’Italia del judo chiude comunque il Mondiale al 3° posto nel medagliere, alle spalle di Giappone e Russia, grazie alle medaglie d’oro conquistate nelle gare individuali da Assunta Scutto nella categoria 48 kg e da Alice Bellandi nella 78 kg.