Messina, coach Olimpia Milano: "Vogliamo tornare ai Playoff"

"Vogliamo tornare ai playoff di Eurolega, sarà una stagione importante per il nostro futuro". Così il coach dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, a Sky Sport, prima di un passaggio sulla Nazionale italiana. "E’ una squadra che gioca bene, coach Pozzecco è riuscito a creare una situazione dove c'è voglia di giocare insieme, che è fondamentale. Sono curioso di vedere l’inserimento di Thompson, oltre a quello di Gallinari, potrà essere un valore aggiunto. E' stata una bellissima estate per le Nazionali, sia maschili che femminili, così come per quelle giovanili". E su Milano ha aggiunto: "Fatta una squadra con 2-3 giocatori esperti, possono farci fare un salto di qualità". Infine, anche un apprezzamento al nuovo canale Sky Sport interamente dedicato al Basket: "E' una bellissima notizia, farà bene al movimento".

