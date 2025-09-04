Achille Polonara fa il suo ritorno a Sassari, riabbracciando idealmente la Dinamo in un momento delicatissimo della sua vita, segnato dalla lotta contro la leucemia mieloide. Il campione, vincitore della FIBA Europe Cup e finalista scudetto nel 2019 con Sassari, ha scelto di ripartire dal club che non lo ha mai dimenticato e che lo ha accolto con stima e affetto. Ieri, alle Tenute Sella & Mosca di Alghero durante la presentazione della squadra, ha inviato un videomessaggio toccante, con cui ha salutato e ringraziato tifosi e squadra con la promessa di tornare presto in campo. Un gesto che emoziona e suggella il legame profondo con la città e con tutti coloro che lo hanno sostenuto. Come sottolineato dal presidente Stefano Sardara e dal direttore generale Jack De Vecchi. Lo speciale a cura di Valentina Caruso.