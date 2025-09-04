Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari

00:04:22 min
|
1 ora fa

Achille Polonara fa il suo ritorno a Sassari, riabbracciando idealmente la Dinamo in un momento delicatissimo della sua vita, segnato dalla lotta contro la leucemia mieloide. Il campione, vincitore della FIBA Europe Cup e finalista scudetto nel 2019 con Sassari, ha scelto di ripartire dal club che non lo ha mai dimenticato e che lo ha accolto con stima e affetto. Ieri, alle Tenute Sella & Mosca di Alghero durante la presentazione della squadra, ha inviato un videomessaggio toccante, con cui ha salutato e ringraziato tifosi e squadra con la promessa di tornare presto in campo. Un gesto che emoziona e suggella il legame profondo con la città e con tutti coloro che lo hanno sostenuto. Come sottolineato dal presidente Stefano Sardara e dal direttore generale Jack De Vecchi. Lo speciale a cura di Valentina Caruso.

PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 9 minuti fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 41 minuti fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 16 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 3 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! FLAVIO_POST_SPAERROR! FLAVIO_POST_SPA
basket
Eurobasket, Tranquillo: "Italbasket tra le più pericolose”
00:01:25 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della settima giornata
00:13:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! dioufERROR! diouf
basket
Diouf: "Questa squadra ha una mentalità pazzesca"
00:01:39 min
| 1 giorno fa
ERROR! poz_post_spagnaERROR! poz_post_spagna
basket
Pozzecco, dedica a Polonara: "Quando risponde noi vinciamo"
00:04:31 min
| 1 giorno fa
ERROR! ricci_post_spagnaERROR! ricci_post_spagna
basket
Ricci: “Ogni gara ha un protagonista diverso”
00:02:16 min
| 1 giorno fa
ERROR! procida_intvERROR! procida_intv
basket
Procida: "Non vedevo l'ora di giocare, sono pronto a tutto"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
HL ITALIA SPAGNA TG_4147968HL ITALIA SPAGNA TG_4147968
basket
Italia-Spagna 67-63: highlights Eurobasket
00:02:50 min
| 1 giorno fa
