Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"

00:04:34 min
|
1 ora fa

Dopo la notizia della morte di Giorgio Armani, il ricordo di Flavio Tranquillo: "L’understatement è stato il suo stile -ha detto la voce del basket di Sky Sport- E’ stata una scelta di stile ed è stata la cifra anche delle sue avventure nello sport, più di tutti con l’Olimpia Milano, nei suoi molti anni prima di sponsorizzazione e poi di sponsorizzazione e proprietà del club. Ho sempre avuto l’impressione, vedendo chi ha allenato e giocato nell’Olimpia, che sapessero dov’erano. Che ci fosse un’identità chiara”.

GIOVANNI BRUNO SU ARMANIGIOVANNI BRUNO SU ARMANI
serie a
Bruno: "Armani ha fatto la storia dell'eleganza sportiva"
00:10:59 min
| 1 ora fa
PIERANTOZZI SU ARMANIPIERANTOZZI SU ARMANI
serie a
Pierantozzi: “Armani ha reso l’Italia ancora più bella”
00:04:38 min
| 1 ora fa
giorgio armani mortegiorgio armani morte
serie a
E' morto a 91 anni Giorgio Armani
00:01:57 min
| 2 ore fa
SPECIALE POLONARA DINAMO SASSARISPECIALE POLONARA DINAMO SASSARI
serie a
Polonara e l'emozionante ritorno alla Dinamo Sassari
00:04:22 min
| 2 ore fa
DATOME SU ARMANIDATOME SU ARMANI
basket
Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"
00:03:18 min
| 50 minuti fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786EUROBASKET SKYLIGHTS PT 8_5540786
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights dell’ottava giornata
00:12:33 min
| 18 ore fa
FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397FL TRANQUILLO PER REPLICA 3 SETT 250903_2805397
basket
Ottavi di Eurobasket: chiunque può battere chiunque
00:02:08 min
| 5 ore fa
ERROR! COLL ACCOTO SU NIANGERROR! COLL ACCOTO SU NIANG
basket
Eurobasket, Niang salta Italia-Cipro: le condizioni. Video
00:00:51 min
| 1 giorno fa
ERROR! FLAVIO_POST_SPAERROR! FLAVIO_POST_SPA
basket
Eurobasket, Tranquillo: "Italbasket tra le più pericolose”
00:01:25 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397EUROBASKET SKYLIGHTS PT 7_5828397
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della settima giornata
00:13:19 min
| 1 giorno fa
ERROR! dioufERROR! diouf
basket
Diouf: "Questa squadra ha una mentalità pazzesca"
00:01:39 min
| 1 giorno fa
ERROR! poz_post_spagnaERROR! poz_post_spagna
basket
Pozzecco, dedica a Polonara: "Quando risponde noi vinciamo"
00:04:31 min
| 1 giorno fa
