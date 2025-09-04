Tranquillo: "L'Olimpia di Armani aveva suo stile e identità"

Dopo la notizia della morte di Giorgio Armani, il ricordo di Flavio Tranquillo: "L’understatement è stato il suo stile -ha detto la voce del basket di Sky Sport- E’ stata una scelta di stile ed è stata la cifra anche delle sue avventure nello sport, più di tutti con l’Olimpia Milano, nei suoi molti anni prima di sponsorizzazione e poi di sponsorizzazione e proprietà del club. Ho sempre avuto l’impressione, vedendo chi ha allenato e giocato nell’Olimpia, che sapessero dov’erano. Che ci fosse un’identità chiara”.