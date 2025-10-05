Milano-Tortona 71-74: highlights LBA

Il campionato di Serie A di pallacanestro comincia subito con una grande sorpresa: Tortona è riuscita a sbancare il Forum di Assago, battendo l'Olimpia Milano per 74-71 al termine di un match emozionante. Un pomeriggio indimenticabile soprattutto per Mario Fioretti, storico assistente allenatore di Milano per oltre 20 anni che alla sua prima esperienza da capo-allenatore di Tortona ha subito vinto sul campo che è stato a lungo suo, venendo omaggiato prima del match dalla sua ex squadra. Decisivi per Tortona i 16 punti du Ezra Manjon e i 13 di Christian Vital, non bastano i 16 di Zach LeDay e gli 11 di Marko Guduric a Milano per evitare il ko.