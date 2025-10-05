Venezia-Cremona 82-75: highlights LBA

00:04:56 min
|
1 giorno fa
HL LUNGHI LBA V.BOLOGNA-NAPOLI_1020807HL LUNGHI LBA V.BOLOGNA-NAPOLI_1020807
serie a
Virtus Bologna-Napoli 105-88: highlights LBA
00:03:06 min
| 5 ore fa
hl_lba_tre_bre-_3432908hl_lba_tre_bre-_3432908
serie a
Treviso-Brescia 100-102 OT: highlights LBA
00:06:08 min
| 1 giorno fa
hl_lba_rgg_udi-_3452861hl_lba_rgg_udi-_3452861
serie a
Reggio Emilia-Udine 76-71: highlights LBA
00:04:37 min
| 1 giorno fa
hl_lba_trn_can-_3401961hl_lba_trn_can-_3401961
serie a
Trento-Cantù 109-69: highlights LBA
00:05:04 min
| 1 giorno fa
hl_lba_ssr_var-_3311360hl_lba_ssr_var-_3311360
serie a
Sassari-Varese 102-105: highlights LBA
00:05:10 min
| 1 giorno fa
INTV MANJON POST EA7-TORTONA 05-10_3950833INTV MANJON POST EA7-TORTONA 05-10_3950833
serie a
LBA, Manjon: "Da playmaker devo dare l'esempio"
00:00:21 min
| 1 giorno fa
INTV FIORETTI POST EA7-TORTONA 05-10_5943641INTV FIORETTI POST EA7-TORTONA 05-10_5943641
serie a
Fioretti: "Non potrò mai ringraziare abbastanza Milano"
00:00:48 min
| 1 giorno fa
HL MILANO VS TORTONA BASKET LUNGHI_2754448HL MILANO VS TORTONA BASKET LUNGHI_2754448
serie a
Milano-Tortona 71-74: highlights LBA
00:03:37 min
| 1 giorno fa
HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752HL TRIESTE - TRAPANI 251004_4407752
serie a
Trieste-Trapani 87-91: highlights LBA
00:05:18 min
| 2 giorni fa
ESTRATTO DE ROSAESTRATTO DE ROSA
serie a
De Rosa: "Banchi è l'uomo giusto, scelta logica"
00:04:55 min
| 6 giorni fa
LUCA BANCHI CT ITALBASKETLUCA BANCHI CT ITALBASKET
serie a
Luca Banchi è il nuovo ct dell'Italia: contratto di tre anni
00:00:23 min
| 6 giorni fa
HL TORTONA-BOLOGNA_5144965HL TORTONA-BOLOGNA_5144965
serie a
Tortona-Virtus Bologna 56-75: highlights
00:01:52 min
| 15 giorni fa
