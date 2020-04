Il basket dice basta: concluse le stagioni in Serie A e A2

Il presidente della Federbasket ha annunciato la definitiva conclusione delle stagioni di Serie A e di Serie A2, dopo che la Lega aveva demandato proprio all'organo federale una decisione in merito scegliendo di fatto di non decidere. Ancora non è chiaro se i titoli - con le relative promozioni e retrocessioni - verranno assegnati. Dopo rugby e pallavolo è il terzo sport di squadra a prendere questa decisione