Datome: "Giorgio Armani trasmetteva grande umanità"

Così Gigi Datome ha commentato la scomparsa di Giorgio Armani nel pre-partita di Italia-Cipro: “Un pensiero prima di tutto va alla famiglia, agli amici, ai collaboratori più stretti che hanno perso un punto di riferimento molto importante. Ricordo il suo supporto continuo, con discrezione, con eleganza, non solo nel lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni. È stato bello poter rappresentare lui e il suo marchio, il suo mondo tramite l'Olimpia Milano. È una notizia che ha scioccato tutti sinceramente, non solo quelli che avevano a che fare con Armani e con l’Olimpia. Se ne è andata un'icona del nostro tempo e veramente mi dispiace molto. Quando giocava con i nostri figli aveva una luce agli occhi molto umana, lo si vedeva proprio felice di far sorridere i bimbi, di giocare con i bimbi, anche quando noi eravamo molto concentrati sulla partita. Trasmetteva grande umanità e questo forse è il ricordo più dolce forse che ho del signor Armani”. .

