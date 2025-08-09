Banchi: "Dopo Eurobasket lascio la Lettonia. Sull'Olimpia.."

Il Ct della Lettonia, Luca Banchi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell'amichevole contro l'Italia a Trieste. Riguardo il suo futuro ha dichiarato: "Dopo l'Europeo mi prenderò un attimo di pausa, purtroppo durante l'estate ci sono state delle trattative che non sono andate a buon fine. Il mio nome poteva legarsi nuovamente all'Olimpia ed è una cosa che mi riempie di orgoglio e soddisfazione. Non ci sono stati i presupposti, però è una condizione che già conosco. Prendere una squadra in corsa mi capita fin troppo spesso negli ultimi anni però si tratta di mettere alla prova le tue qualità".