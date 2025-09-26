Bargnani dà il premio alla carriera, Belinelli si emoziona

Durante la cerimonia degli LBA Awards negli studi di Sky Sport, Andrea Bargnani ha consegnato il premio alla carriera al suo grande amico Marco Belinelli, ricordando il loro passato prima da avversari quando avevano solo 14 anni fino a diventare amici e compagni di squadra, sia in nazionale che in NBA, fino a oggi che portano a scuola le loro figlie insieme - facendo commuovere Belinelli, nuovo Ambassador del canale Sky Sport Basket. Il meglio degli LBA Awards finirà in uno speciale che andrà in onda con il primo passaggio sabato 27 settembre alle 16.30 su Sky Sport Basket.

