L'ovazione per Marco Belinelli da parte del Forum di Assago

00:06:03 min
|
59 minuti fa

Nel VIDEO, l'Unipol Forum rende omaggio a Marco Belinelli con una lunga ovazione. Il titolo NBA vinto nel 2014 con i San Antonio Spurs è il simbolo di una carriera leggendaria: 13 stagioni in NBA, 860 gare di regular season, 65 nei playoff e la vittoria nella gara del tiro da tre all'All-Star Game. Dagli esordi con la Fortitudo Bologna (Scudetto nel 2005) ai successi con la Virtus (Scudetti 2021 e 2025, Eurocup 2022), Belinelli ha lasciato il segno ovunque. A completare il quadro, 154 presenze con la Nazionale italiana.

