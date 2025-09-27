Supercoppa, Bologna-Milano 86-93: highlights

1 ora fa

L'Olimpia Milano conquista la seconda finale di Supercoppa consecutiva, battendo la Virtus Bologna all'overtime. Nel secondo tempo la Virtus prova l'allungo (+9), ma Milano resta in partita. Nel 4° quarto si accende il duello tra Edwards (21 punti, 12 nell'ultimo periodo) e Shields, con un finale al cardiopalma: Edwards segna il +3, ma Ellis pareggia con una tripla a 2" dalla fine. Nel supplementare Milano sfrutta la superiorità fisica e LeDay chiude la gara. Milano vince 93-86 e domenica affronta Brescia in finale: LIVE su Sky Sport Basket e in streaming su SkySport.it.

ELLIS INTVELLIS INTV
serie a
Supercoppa, Ellis: "Dovevo avere personalità per quel tiro"
00:01:18 min
| 1 ora fa
MESSINA INTVMESSINA INTV
basket
Messina: "Dimostrato carattere anche in una giornata no"
00:01:16 min
| 53 minuti fa
OLIMPIA PAREGGIOOLIMPIA PAREGGIO
basket
Bologna-Milano al supplementare dopo un clamoroso finale!
00:01:57 min
| 1 ora fa
BELINELLIBELINELLI
basket
L'ovazione per Marco Belinelli da parte del Forum di Assago
00:06:03 min
| 2 ore fa
ARMANIARMANI
basket
L'omaggio del Forum a Giorgio Armani prima di Bologna-Milano
00:01:40 min
| 2 ore fa
COTELLI INTVCOTELLI INTV
basket
Cotelli: "Faticato in difesa, ma ora pensiamo alla finale"
00:01:04 min
| 3 ore fa
BURNELL INTVBURNELL INTV
basket
Burnell: "La chiave? Limitare le transizioni di Trento"
00:01:29 min
| 3 ore fa
HL TRENTO BRESCIA_0720986HL TRENTO BRESCIA_0720986
basket
Supercoppa italiana, Trento-Brescia 75-88: highlights
00:03:07 min
| 4 ore fa
Niang e Jegela fermano BresciaNiang e Jegela fermano Brescia
basket
Trento-Brescia, Niang show e schiacciata di Jogela
00:00:44 min
| 4 ore fa
ERROR! lba_awards_recapERROR! lba_awards_recap
basket
Ti sei perso gli LBA Awards? Ecco il meglio della serata
00:03:52 min
| 8 ore fa
ERROR! beli_intvERROR! beli_intv
basket
Belinelli Ambassador per Sky: "Porterò la mia esperienza"
00:02:57 min
| 1 giorno fa
ERROR! beli_magoERROR! beli_mago
basket
Bargnani dà il premio alla carriera, Belinelli si emoziona
00:04:08 min
| 1 giorno fa
