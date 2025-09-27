Supercoppa, Bologna-Milano 86-93: highlights

L'Olimpia Milano conquista la seconda finale di Supercoppa consecutiva, battendo la Virtus Bologna all'overtime. Nel secondo tempo la Virtus prova l'allungo (+9), ma Milano resta in partita. Nel 4° quarto si accende il duello tra Edwards (21 punti, 12 nell'ultimo periodo) e Shields, con un finale al cardiopalma: Edwards segna il +3, ma Ellis pareggia con una tripla a 2" dalla fine. Nel supplementare Milano sfrutta la superiorità fisica e LeDay chiude la gara. Milano vince 93-86 e domenica affronta Brescia in finale: LIVE su Sky Sport Basket e in streaming su SkySport.it.