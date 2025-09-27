Bologna-Milano al supplementare dopo un clamoroso finale!

00:01:57 min
|
1 ora fa

Finale clamoroso al Forum. La Virtus Bologna sembra aver chiuso la partita grazie a Carsen Edwards, che a 12.3 secondi dalla fine infila una tripla pazzesca dal palleggio per il +3. Il pubblico esplode, ma Milano non molla. A 40 secondi dalla fine, Shields sbaglia e la Virtus non conquista il rimbalzo, permettendo a Quinn Ellis di prendersi la scena con una tripla glaciale (la sua prima della partita) che vale il pareggio. 83-83 e si va all'overtime, dopo un finale al cardiopalma che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Guarda il VIDEO.

ELLIS INTVELLIS INTV
serie a
Supercoppa, Ellis: "Dovevo avere personalità per quel tiro"
00:01:18 min
| 1 ora fa
MESSINA INTVMESSINA INTV
basket
Messina: "Dimostrato carattere anche in una giornata no"
00:01:16 min
| 53 minuti fa
HL BOLOGNA MILANO_2237245HL BOLOGNA MILANO_2237245
basket
Supercoppa, Bologna-Milano 86-93: highlights
00:03:20 min
| 1 ora fa
BELINELLIBELINELLI
basket
L'ovazione per Marco Belinelli da parte del Forum di Assago
00:06:03 min
| 2 ore fa
ARMANIARMANI
basket
L'omaggio del Forum a Giorgio Armani prima di Bologna-Milano
00:01:40 min
| 2 ore fa
COTELLI INTVCOTELLI INTV
basket
Cotelli: "Faticato in difesa, ma ora pensiamo alla finale"
00:01:04 min
| 3 ore fa
BURNELL INTVBURNELL INTV
basket
Burnell: "La chiave? Limitare le transizioni di Trento"
00:01:29 min
| 3 ore fa
HL TRENTO BRESCIA_0720986HL TRENTO BRESCIA_0720986
basket
Supercoppa italiana, Trento-Brescia 75-88: highlights
00:03:07 min
| 4 ore fa
Niang e Jegela fermano BresciaNiang e Jegela fermano Brescia
basket
Trento-Brescia, Niang show e schiacciata di Jogela
00:00:44 min
| 4 ore fa
ERROR! lba_awards_recapERROR! lba_awards_recap
basket
Ti sei perso gli LBA Awards? Ecco il meglio della serata
00:03:52 min
| 8 ore fa
ERROR! beli_intvERROR! beli_intv
basket
Belinelli Ambassador per Sky: "Porterò la mia esperienza"
00:02:57 min
| 1 giorno fa
ERROR! beli_magoERROR! beli_mago
basket
Bargnani dà il premio alla carriera, Belinelli si emoziona
00:04:08 min
| 1 giorno fa
