Bologna-Milano al supplementare dopo un clamoroso finale!

Finale clamoroso al Forum. La Virtus Bologna sembra aver chiuso la partita grazie a Carsen Edwards, che a 12.3 secondi dalla fine infila una tripla pazzesca dal palleggio per il +3. Il pubblico esplode, ma Milano non molla. A 40 secondi dalla fine, Shields sbaglia e la Virtus non conquista il rimbalzo, permettendo a Quinn Ellis di prendersi la scena con una tripla glaciale (la sua prima della partita) che vale il pareggio. 83-83 e si va all'overtime, dopo un finale al cardiopalma che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all'ultimo secondo. Guarda il VIDEO.