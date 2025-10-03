Thompson a Sky: "Virtus forte, emozione per la nuova arena"

Darius Thompson, giocatore della nazionale italiana e nuovo acquisto di Valencia, ha presentato così ai microfoni di Sky Sport la sfida con le V Nere (in diretta alle 20.30 su Sky Sport Basket): “Sono una grande squadra, quest’anno in Eurolega non ci si possono permettere passi falsi, tutti sono super competitivi. Ci sarà grande emozione per l’apertura della nuova arena. Finora al Valencia è andato tutto benissimo, abbiamo cominciato bene vincendo la Supercoppa e trovato velocemente la chimica di squadra.