Thompson: "Bello giocare per l’Italia, Banchi grande coach"

Darius Thompson, giocatore della nazionale italiana e nuovo acquisto di Valencia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della sua esperienza in azzurro agli ultimi Europei e della nomina di Luca Banchi come nuovo ct, riservando poi una parola per descrivere ogni compagno di nazionale che affronterà stasera. “È stato bellissimo rappresentare la mia famiglia italiana con la maglia della nazionale, sono stato felice di farne parte. Conosco Banchi dopo averlo avuto all’Efes, ha cambiato la nostra stagione: è un grande coach e una grande persona, sono contento che abbia avuto l’occasione della nazionale. Al momento sono concentrato sul club, vedremo in futuro cosa succederà”.