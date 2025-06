Dell'Agnello: "Lo scudetto a Caserta qualcosa di pazzesco"

Nel 1991 la Juvecaserta scrisse una delle pagine più incredibili della pallacanestro italiana, conquistando il primo – e unico – scudetto della sua storia. Un’impresa maturata al termine di una stagione memorabile, culminata con la vittoria in gara 5 al Forum di Assago contro Milano. Una squadra costruita con talento e cuore, guidata da un gruppo di giocatori legati al territorio e da un allenatore capace di creare un’identità unica. Ne ha parlato a Sky Sport Sandro Dell'Agnello, uno dei leader di quella squadra, in occasione del lanzio di Sky Sport Legends, il nuovo canale di Sky che racconterà le imprese più storiche del nostro sport, come per l'appunto quella di Caserta.