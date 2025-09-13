Ataman: "La chiave è stata attaccare Giannis"

00:04:43 min
3 ore fa

Il Ct della nazionale turca Ergin Ataman ai microfoni di Sky Sport ha raccontato il piano partita che ha permesso alla sua squadra di battere nettamente la Grecia di Giannis Antetokounmpo in semifinale a Eurobasket: "Abbiamo fatto una grandissima difesa, non abbiamo lasciato nessun buco alla Grecia per poter fare il suo gioco. Avevamo preparato questa difesa con l’idea di raddoppiare sempre, e non solo su Giannis. Perché alla fine Giannis può sempre fare i suoi 20-25 punti, però quello che faceva la differenza erano i punti di Sloukas e di Toliopoulos,. Anche per Antetokounmpo abbiamo fatto una difesa diversa da tutte le altre squadre: non ci siamo tirati indietro, abbiamo attaccato aggressivamente con Osmani, che ha fatto una grande difesa. Abbiamo lasciato Sengun a protezione del ferro ma non lo abbiamo aspettato sotto canestro, l'abbiamo raddoppiato subito, così abbiamo trovato il ritmo della partita. In attacco siamo stati bravi a muovere la palla: sapevamo che Giannis non esce mai dall’area, allora abbiamo preparato il nostro 4 per prendersi tanti tiri da tre punti. Quando è stato smarcato li ha messi, e questo è un grande vantaggio perché non abbiamo lasciato nessuna tattica da attaccare".

