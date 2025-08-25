Eurobasket 2025, Melli: "Grecia squadra di alto livello"

Il capitano della Nazionale Nicolò Melli ha parlato degli Azzurri a pochi giorni dall'inizio di Eurobasket 2025 (in diretta dal 27 agosto al 14 settembre su Sky): "Il compito di noi veterani è costruire un buon clima, mettere qualche piccola regola base e dare l'esempio. Siamo insieme già da un mese e l'obiettivo è stare insieme almeno altre due settimane. La Grecia è una formazione di altissimo livello, ognuno deve dare il suo contributo. Dovremo fare una partita di squadra, cercando di sfruttare le nostre forze e contenere le loro".