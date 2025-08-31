Eurobasket, 39 punti per Fontecchio: 6° azzurro all-time

00:01:59 min
|
21 ore fa

Quella di Simone Fontecchio contro la Bosnia è stata la miglior prestazione di sempre per un italiano a Eurobasket: 39 punti a referto per il giocatore dei Miami Heat, frutto di un eccellente 13/20 al tiro di cui 7/10 dalla lunga distanza. Negli ultimi 35 anni nessun italiano ha mai fatto meglio di lui, piazzandosi al sesto posto ogni epoca alle spalle di Antonello Riva (che detiene quattro delle sei migliori prestazioni all-time, tra cui il record a quota 46), Adelino Cappelletti e Claudio Malagoli, secondo le statistiche riportate dal giornalista Dario Ronzulli su X. Fontecchio ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 3 assist nei 37 minuti in cui è rimasto in campo, pareggiando i 39 realizzati ieri da stelle del calibro di Luka Doncic e Nikola Jokic a questi Europei.

ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948ERROR! HL GRAN BRETAGNA VS GERMANIA LUNGHI_2904948
basket
Germania-Gran Bretagna 120-57: highlights Eurobasket
00:03:33 min
| 2 ore fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264EUROBASKET SKYLIGHTS EP 5.transfer_1222264
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quinta giornata
00:13:10 min
| 20 ore fa
ERROR! poz_casaloneERROR! poz_casalone
basket
Casalone: “I ragazzi hanno dimostrato carattere”
00:04:45 min
| 21 ore fa
ERROR! FONTECCHIOERROR! FONTECCHIO
basket
Fontecchio: “Vittoria non scontata, ora la Spagna”
00:02:34 min
| 21 ore fa
HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256HL ITALIA BOSNIA TG LUNGHI.transfer_5715256
basket
Italia-Bosnia 96-79: highlights Eurobasket
00:02:42 min
| 21 ore fa
italia bosnia thompson canestro videoitalia bosnia thompson canestro video
basket
Italia-Bosnia, canestro da 'circo' di Thompson. VIDEO
00:00:37 min
| 22 ore fa
italia bosnia pozzecco espulso videoitalia bosnia pozzecco espulso video
basket
Italia-Bosnia, espulsione per Pozzecco. VIDEO
00:01:23 min
| 21 ore fa
ERROR! ita_bosERROR! ita_bos
basket
Eurobasket, le ultime da Cipro prima di Italia-Bosnia
00:01:50 min
| 1 giorno fa
FL TRANQUILLO PRE BOSNIA.transfer.transfer_5546072FL TRANQUILLO PRE BOSNIA.transfer.transfer_5546072
basket
Eurobasket, Tranquillo spiega cosa fare con la Bosnia
00:01:05 min
| 1 giorno fa
HL GRECIA GEORGIA_5454777HL GRECIA GEORGIA_5454777
basket
Georgia-Grecia 53-94: highlights Eurobasket
00:02:32 min
| 1 giorno fa
DONCIC FRANCIADONCIC FRANCIA
basket
Francisco abbraccia Doncic, poi segna: la Slovenia s'infuria
00:01:27 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603EUROBASKET SKYLIGHTS EP 4.transfer_0355603
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della quarta giornata
00:13:18 min
| 1 giorno fa
