Eurobasket, 39 punti per Fontecchio: 6° azzurro all-time

Quella di Simone Fontecchio contro la Bosnia è stata la miglior prestazione di sempre per un italiano a Eurobasket: 39 punti a referto per il giocatore dei Miami Heat, frutto di un eccellente 13/20 al tiro di cui 7/10 dalla lunga distanza. Negli ultimi 35 anni nessun italiano ha mai fatto meglio di lui, piazzandosi al sesto posto ogni epoca alle spalle di Antonello Riva (che detiene quattro delle sei migliori prestazioni all-time, tra cui il record a quota 46), Adelino Cappelletti e Claudio Malagoli, secondo le statistiche riportate dal giornalista Dario Ronzulli su X. Fontecchio ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 3 assist nei 37 minuti in cui è rimasto in campo, pareggiando i 39 realizzati ieri da stelle del calibro di Luka Doncic e Nikola Jokic a questi Europei.