Eurobasket, Fontecchio: "Una serata storta può capitare"

Simone Fontecchio ha vissuto una serata complicata al suo esordio a Eurobasket, chiudendo con 1/11 al tiro per soli 4 punti. “Una serata storta penso che capiti a tutti, quindi nessun dramma, nessun problema, andiamo avanti sereni” ha detto il giocatore dei Miami Heat. “L'attenzione e la preparazione è sempre la stessa, sappiamo quello che dobbiamo fare. La cosa più importante è come scendiamo in campo: ieri abbiamo fatto un ottimo passo in avanti rispetto ad Atene, abbiamo messo energia e intensità dal primo minuto fino alla fine, quindi per noi quella è la cosa più importante. Bisogna sempre lottare su tutti i palloni, penso che lo stiamo facendo”.