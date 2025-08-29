Eurobasket, Fontecchio: "Una serata storta può capitare"

00:01:16 min
|
50 minuti fa

Simone Fontecchio ha vissuto una serata complicata al suo esordio a Eurobasket, chiudendo con 1/11 al tiro per soli 4 punti. “Una serata storta penso che capiti a tutti, quindi nessun dramma, nessun problema, andiamo avanti sereni” ha detto il giocatore dei Miami Heat. “L'attenzione e la preparazione è sempre la stessa, sappiamo quello che dobbiamo fare. La cosa più importante è come scendiamo in campo: ieri abbiamo fatto un ottimo passo in avanti rispetto ad Atene, abbiamo messo energia e intensità dal primo minuto fino alla fine, quindi per noi quella è la cosa più importante. Bisogna sempre lottare su tutti i palloni, penso che lo stiamo facendo”.

ERROR! tre_cose_georgiaERROR! tre_cose_georgia
basket
Flavio Tranquillo spiega tre cose da sapere sulla Georgia
00:00:43 min
| 51 minuti fa
pubblicità
ERROR! SN274429ERROR! SN274429
basket
Eurobasket, Rivers: "Rubo schemi al basket europeo"
00:00:43 min
| 2 ore fa
SKYLIGHTS EUROBASKET 28 AGOSTO EP 2.transfer_1747168SKYLIGHTS EUROBASKET 28 AGOSTO EP 2.transfer_1747168
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della 2^ giornata
00:13:12 min
| 16 ore fa
ERROR! niangERROR! niang
basket
Eurobasket, Saliou Niang: "Che emozione contro Giannis"
00:01:52 min
| 17 ore fa
HL ITALIA GRECIA LUNGHI EUROBASKET.transfer_4810762HL ITALIA GRECIA LUNGHI EUROBASKET.transfer_4810762
basket
Italia-Grecia 66-75: highlights Eurobasket
00:02:28 min
| 18 ore fa
ERROR! poz_post_greciaERROR! poz_post_grecia
basket
Eurobasket, Pozzecco: "Partita solida, ma girone tosto"
00:04:07 min
| 18 ore fa
ERROR! gallinari_post_grecia_okERROR! gallinari_post_grecia_ok
basket
Eurobasket, Gallinari dopo la Grecia: "Troppi alti e bassi"
00:01:27 min
| 18 ore fa
ERROR! jokic_passERROR! jokic_pass
basket
Eurobasket, passaggio no-look fantascientifico di Jokic
00:00:36 min
| 19 ore fa
INTV SHENGELIA SPAGNA GEORGIA.transfer_2304285INTV SHENGELIA SPAGNA GEORGIA.transfer_2304285
eurolega
Shengelia: "Siamo più forti di quello che abbiamo mostrato"
00:01:07 min
| 20 ore fa
HL SPAGNA GEORGIA_1223719HL SPAGNA GEORGIA_1223719
basket
Georgia-Spagna 83-69: highlights EuroBasket
00:02:48 min
| 1 giorno fa
HL SERBIAHL SERBIA
basket
Serbia-Estonia 98-64: highlights EuroBasket
00:01:35 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS 27 AGOSTO EP 1 MIX_4538916EUROBASKET SKYLIGHTS 27 AGOSTO EP 1 MIX_4538916
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della prima giornata
00:13:11 min
| 1 giorno fa
ERROR! tre_cose_georgiaERROR! tre_cose_georgia
basket
Flavio Tranquillo spiega tre cose da sapere sulla Georgia
00:00:43 min
| 51 minuti fa
ERROR! SN274429ERROR! SN274429
basket
Eurobasket, Rivers: "Rubo schemi al basket europeo"
00:00:43 min
| 2 ore fa
SKYLIGHTS EUROBASKET 28 AGOSTO EP 2.transfer_1747168SKYLIGHTS EUROBASKET 28 AGOSTO EP 2.transfer_1747168
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della 2^ giornata
00:13:12 min
| 16 ore fa
ERROR! niangERROR! niang
basket
Eurobasket, Saliou Niang: "Che emozione contro Giannis"
00:01:52 min
| 17 ore fa
HL ITALIA GRECIA LUNGHI EUROBASKET.transfer_4810762HL ITALIA GRECIA LUNGHI EUROBASKET.transfer_4810762
basket
Italia-Grecia 66-75: highlights Eurobasket
00:02:28 min
| 18 ore fa
ERROR! poz_post_greciaERROR! poz_post_grecia
basket
Eurobasket, Pozzecco: "Partita solida, ma girone tosto"
00:04:07 min
| 18 ore fa
ERROR! gallinari_post_grecia_okERROR! gallinari_post_grecia_ok
basket
Eurobasket, Gallinari dopo la Grecia: "Troppi alti e bassi"
00:01:27 min
| 18 ore fa
ERROR! jokic_passERROR! jokic_pass
basket
Eurobasket, passaggio no-look fantascientifico di Jokic
00:00:36 min
| 19 ore fa
INTV SHENGELIA SPAGNA GEORGIA.transfer_2304285INTV SHENGELIA SPAGNA GEORGIA.transfer_2304285
eurolega
Shengelia: "Siamo più forti di quello che abbiamo mostrato"
00:01:07 min
| 20 ore fa
HL SPAGNA GEORGIA_1223719HL SPAGNA GEORGIA_1223719
basket
Georgia-Spagna 83-69: highlights EuroBasket
00:02:48 min
| 1 giorno fa
HL SERBIAHL SERBIA
basket
Serbia-Estonia 98-64: highlights EuroBasket
00:01:35 min
| 1 giorno fa
EUROBASKET SKYLIGHTS 27 AGOSTO EP 1 MIX_4538916EUROBASKET SKYLIGHTS 27 AGOSTO EP 1 MIX_4538916
basket
EuroBasket 2025, tutti gli highlights della prima giornata
00:13:11 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità